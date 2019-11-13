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ИФНС заставит пермские компании переименовать свои юрлица

Межрайонная инспекция ФНС обратилась в Арбитражный суд Пермского края с рядом исков к местным компаниям, имеющим в названиях географические наименования. Иски поступили к ООО «Эквадор», двум ООО «Мадагаскар», ООО «Узбекский ресторан», ООО «Швейцарские крепежные системы», ООО «Канадский дом». Дата рассмотрения исков еще не назначена.

Напомним, ранее ФНС обратилась с иском к ООО «Итальянский ресторан» и его совладельцам, которые управляют рестораном Amber (Комсомольский проспект, 47). Как пояснил „Ъ-Прикамье“ один из ответчиков Дмитрий Петухов, законодательство запрещает использовать в названии юрлиц наименования стран. Он добавил, что юрлицо, имеющее не соответствующее закону название, не получает никаких штрафов.

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