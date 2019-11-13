«Камское речное пароходство» продлило полномочия гендиректора на три года

13 ноября, среда
12 ноября состоялось заседание совета директоров ПАО «Судоходная компания „Камское речное пароходство“». Решением совета директоров полномочия гендиректора Галины Унанян продлены на три года. Данные об этом содержатся в «СПАРК-Интерфакс».
«Камское речное пароходство» владеет несколькими судами. Компания принадлежит Antonov Group-F.Z.E., ООО «Виктория» и двум физлицам. По итогам 2018 года компания показала выручку в 9,3 млн руб. и убыток в 1,4 млн руб., по итогам двух кварталов 2019 года выручка составила 7,2 млн руб., а прибыль — 429 тыс. руб.