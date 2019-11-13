Погода охладила речные перевозки

Как и предсказывали участники рынка и городские власти, пассажиропоток на экскурсионно-прогулочных маршрутах на реках и каналах города в навигацию 2019 года сократился по сравнению с рекордными показателями прошлого года, в основном обеспеченными теплой погодой и проведением чемпионата мира по футболу. По данным Ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга, за текущий год судоходные компании перевезли на 13% меньше пассажиров -— 2,6 млн человек. Эксперты считают, что в 2020 году пассажиропоток может снова вырасти на фоне ввода электронных виз для иностранных туристов.

В навигацию 2019 года (началась 10 апреля и завершится 15 ноября) пассажиропоток на реках и каналах Петербурга составил 2,6 млн человек против почти 3 млн человек годом ранее, следует из данных ассоциации, которая объединяет около 85% участников рынка. При этом около 1,1 млн человек перевезено по каналам города (-29% к 2018 году), около 0,6 млн человек — по Неве и Финском заливу (рост в 1,5 раза) и почти 0,9 млн человек — на скоростных судах (в Петергоф, Кронштадт, Орешек). Президент ассоциации Владимир Родионов подчеркивает, что данные не окончательные, еще три компании уточняют операционные показатели.

Снижение пассажиропотока объясняется менее благоприятными, чем в 2018 году, погодными условиями, а также отсутствием событий, сравнимых по масштабу с чемпионатом мира по футболу, сообщил агентствам и. о. директора Агентства внешнего транспорта Петербурга Евгений Батраков. Так, говорит господин Родионов, средняя температура в этом году была на 2-3 градуса ниже, чем в прошлом году. Значительное снижение пассажиропотока на каналах связано с тем, что в прошлом году не было перекрытий, связанных с капитальным ремонтом мостов (см. “Ъ” от 16.12.2018), отмечает эксперт, а в 2019 году закрылись на реконструкцию Зеленый, Торговый и Первый Инженерный мосты. Маршруты были перенаправлены на Неву и в Финский залив, что обеспечило рост перевозок в этом направлении, объясняет господин Родионов. Кроме этого, популярность набирают маршруты hop-on hop-off (с остановками около достопримечательностей): ими воспользовались в 3,6 раза больше пассажиров (217 тыс. человек).

На увеличение пассажиропотока в последующие годы может повлиять прирост туристов в Петербурге в связи с вводом режима электронных виз, действующих с октября нынешнего года. По итогам 2019 года, ожидают в комитете по туризму, турпоток в Северную столицу вырастет на 10-15% -— с 8,2 млн человек в прошлом году. При этом, если в 2018 году Петербург посетило 3,9 млн иностранных туристов, то в 2019 году их количество вырастет в 1,5 раза, до 6 млн человек.

В Едином центре водного туризма (партнерство «Нева Тревел Компани», «Драйвер» и «Смольнинское пароходство») среди востребованных направлений называют маршруты метеоров в Петергоф и ночные экскурсии с разводными мостами. Генеральный директор центра Юлия Варпаховская отмечает, что в этом году чаще стали кататься жители Петербурга: это связано с открытием причала в порту «Севкабель».

Господин Родионов надеется, что пассажиропоток в навигацию 2020 года сохранится на уровне текущего года. Он отмечает, что в следующем году запланировано меньше ремонтов мостов, и это станет преимуществом для судоходных компаний, но подчеркивает, что погода остается ключевым фактором.

По оценке генерального директора агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, в 2019 году емкость рынка круизных услуг в денежном выражении снизилась на 8%, до 2,6 млрд рублей, и с учетом сопутствующего бизнеса составила около 3,4 млрд рублей. Аналитик считает, что упрощение получения визы станет стимулом для увеличения туристического потока в навигацию 2020 года, даже если погода будет не лучше, чем в 2019 году. Господин Бурмистров прогнозирует рост пассажиропотока на маломерных судах как минимум на 12% и увеличение емкости рынка в денежном выражении как минимум на 17%, до 3 млрд рублей.

Яна Войцеховская