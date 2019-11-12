На Западном обходе Краснодара постоят три школы и пять детсадов

В строящемся жилом микрорайоне по улице Марины Цветаевой в районе Ближнего Западного обхода Краснодара (через дорогу от Немецкой деревни) планируется строительство трех школ и пяти детских садов. Об этом сегодня, 12 ноября, во время выезда на место сообщил глава кубанской столицы Евгений Первышов.

В настоящее время в микрорайоне ведется строительство первой школы на 1100 мест. Жилой массив представлен там всего несколькими многоэтажками. Однако по прогнозам на данной территории будут проживать около 50 тыс. человек.

Земельные участки под школы и детсады, которые появятся на территории всего в несколько кварталов, уже переданы в муниципальную собственность. Сейчас на экспертизе находится проект второй школы на 1650 мест, а также нового большого детского сада. Социальные объекты займут около трети от всей территории планируемого микрорайона и полностью обеспечат потребности его жителей.

Василий Хитрых