В Туапсе на депутата завели уголовное дело за крупное мошенничество

Руководитель следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко возбудил по материалам регионального УФСБ уголовное ело в отношении действующего депутата Совета Туапсинского городского поселения. Парламентарий подозревается в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, весной 2019 года депутат сообщил знакомому бизнесмену, что, если у последнего найдут нарушения в сфере предоставления услуг по курортному отдыху, он окажет содействие и предпринимателя не привлекут к административной ответственности. За покровительство народный избранник попросил 500 тыс. руб.

В августе 2019 года депутат встретился с предпринимателем и потребовал передать ему оговоренную сумму. Бизнесмен сообщил об этом в правоохранительные органы. В октябре мужчина перечислил на банковскую карту родственницы парламентария 300 тыс. руб., которые она передала своему брату.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в августе этого года мэр Туапсе Владимир Зверев был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. В настоящее время он находится в следственном изоляторе.

Дмитрий Михеенко