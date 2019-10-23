Солод раздора

В пивоваренной отрасли разгорелся новый скандал между транснациональными и малыми производителями. Так, российские компании требуют увеличить минимально допустимый в рамках технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции» объем солода при производстве пива до 80%. Сейчас документ предусматривает порог на уровне 50%. Транснациональные производители, в свою очередь, предложили аналогичным образом смягчить требования и для других видов пивной продукции.

В понедельник на заседании экспертного совета Росалкогольрегулирования игроки алкогольного рынка представили свои поправки к техническому регламенту «О безопасности алкогольной продукции». По словам источника “Ъ”, присутствовавшего на заседании, спор вызвала часть регламента, касающаяся пивоваренной продукции. Так, малые и средние пивовары требуют установить в рамках регламента норму по минимальному использованию солода при производстве пива на уровне 80%. Это следует из обращения представляющей их интересы организации «Опора России», подготовленного к заседанию (копия есть у “Ъ”).

Нынешняя версия техрегламента, который должен вступить в силу в декабре 2020 года, допускает замену пивоваренного солода зерном или продуктами его переработки до 50%, тогда как в действующем российском законодательстве возможно только 20%. При этом рабочая группа по пивоваренной продукции и слабоалкогольным напиткам, куда входят Heineken, AB InBev Efes, «Балтика» и другие, предложила внести в регламент еще более мягкие поправки (также есть у “Ъ”). Так, при производстве пивных напитков предполагается использовать не менее 20% пивного солода, а не 40%, как предусмотрено сейчас. Рабочая группа просит также исключить требование использовать при производстве только пивные дрожжи. Это, по мнению ее участников, расширяет возможности производителей.

Смягчение требований к производству пивоваренной продукции выгодно только транснациональным компаниям, считает сооснователь пивоварен «Труэль» и «Варяг» Павел Ольшанский. Они работают в низком ценовом сегменте и выпускают продукцию в больших объемах, отмечает он. По словам господина Ольшанского, качество пива в случае смягчения требований ухудшится, а его себестоимость снизится. Стоимость солода, необходимого при производстве пива, составляет около 70 руб. за 1 кг, тогда как цена продуктов, которыми его можно заменить,— от 7 руб. за 1 кг.

Впрочем, для производства пивной продукции по новым требованиями российским компаниям придется вложиться в замену своего оборудования на более современное, отмечает источник “Ъ” на алкогольном рынке. Он добавляет, что в противном случае их пиво будет значительно дороже, чем у транснациональных компаний.

Директор по корпоративным отношениям Heineken Кирилл Болматов напоминает, что до 2012 года в России не было ограничений по минимально допустимому объему солода. Не возникало и претензий к качеству пива, добавляет господин Болматов. Зато после введения нормы по содержанию солода в объеме не менее 80% часть продукции вынужденно перешла из категории пива в категорию пивных напитков.

Кроме этого, предложенные рабочей группой поправки предполагают снятие ограничения по содержанию этилового спирта в пивных напитках на уровне 7%. На рынках других стран присутствуют более крепкие сорта пива, не попадающие в рамках российского законодательства ни в одну категорию алкогольной продукции. Из-за этого они не могут быть представлены на рынке РФ, что является торговым барьером для импорта, уточняется в поправках. Впрочем, по словам опрошенных “Ъ” представителей пивоваренных компаний, в случае принятия поправок такая продукция сможет занять менее 1% российского рынка пива.

Западные компании лоббируют снятие ряда ограничений при производстве пива, чтобы получить возможность производить большее количество алкогольной продукции под видом пивной, считает директор ЦИФРРА Вадим Дробиз. Господин Болматов сомневается в том, что малым и средним компаниям удастся добиться ужесточения норм. Во многих странах ЕАЭС уже давно действуют более мягкие требования к производству пива, отмечает топ-менеджер.

Мария Котова