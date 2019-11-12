Правительство выделило компенсации пострадавшим в ходе КТО жителям Дагестана

Распоряжением правительства России жителям Унцукульского района Дагестана, потерявшим имущество в ходе контртеррористической операции (КТО) в период с 8 марта по 26 ноября 2014 года, выделено 58,3 млн руб. Деньги будут выделены из резервного фонда правительства.

Документ, подписанный премьер-министром Дмитрием Медведевым 9 ноября, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. При этом 55,3 млн руб. будут выделены тем, кто полностью утратил свое имущество, а 3 млн руб. предназначены для выплаты компенсаций гражданам, чье имущество было утрачено частично.

В октябре 2014 года силовики и военные искали боевиков в районе села Гимры в Дагестане. Более 900 жителей соседнего поселка Временный были выселены. Им разрешили вернуться домой только через месяц. Люди обнаружили, что их дома были разбиты и разграблены. В зданиях не было полов, стен, потолков. Сады были перекопаны бульдозерами в поисках бункеров боевиков. Личные вещи, фотографии были свалены в кучи во дворах. Бытовая техника пропала. Также пострадали школа, фельдшерский пункт и больница. Происшедшее зафиксировала в своем докладе правозащитная организация Human Rights Watch.

В сентябре 2018 года МЧС России и правительство Дагестана согласовали документы по выплатам, однако Минфин вернул их на доработку. Как сообщал “Ъ”, посчитав требования финансового ведомства не соответствующими закону, юристы «Мемориала» обратились к омбудсмену Татьяне Москальковой, попросив ее направить в Минфин запрос о нормативно-правовых основаниях возврата документов и оценить законность такого решения ведомства.

Подробнее об этом читайте в публикации “Ъ” «Руины остались без компенсации».

Юлия Рыбина, Махачкала