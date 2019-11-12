Управляющая сети аптек в Новороссийске подозревается в хищении препаратов на 1,3 млн рублей

Полиция Новороссийска предъявила обвинение 48-летней местной жительнице, которая работала управляющей аптечной сетью. Женщина обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, по версии следствия, управляющая сетью аптек, используя поддельные накладные и товарные чеки на приобретение товаров хозяйственного назначения, незаконно похитила более 1,3 млн руб. Деньгами она рапорядилась по своему усмотрению.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Василий Хитрых