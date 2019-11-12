Кубанский и ростовский агрохолдинг «Националь» увеличил сбор риса на 5,18%

Группа компаний «АФГ “Националь”» собрала по итогам урожая текущего года 233,5 тыс. тонн риса. Это на 5,18% (на 11,5 тыс. тонн) больше, чем в 2018 году. Культура полностью убрана на полях Краснодарского края и Ростовской области. На Кубани агрохолдинг собрал 213,4 тыс. тонн риса, что составляет почти четверть краевого урожая (950 тыс. тонн).

Средняя урожайность риса в хозяйствах холдинга увеличилась с 75,3 ц/га в минувшем году до 76,5 ц/га – в 2019-м. Средние показатели урожайности по Краснодарскому краю составляют 75,6 ц/га. По предварительным данным, общий выход крупы на предприятиях холдинга ожидается в объеме не менее 65%, выход крупы по международным стандартам ISO – не менее 57%.

В последние несколько лет в Краснодарском крае увеличивается производство новых востребованных рынком сортов риса, таких как круглозерный рис для суши Танго и среднезерный рис для плова Чайка. Это, по словам руководителя агродивизиона ГК «АФГ “Националь”» Алексея Попова, повышает экспортный потенциал кубанского риса в целом.

В структуре агрохолдинга на производстве риса и зерновых в Краснодарском крае специализируются ЗК «Новопетровская» (ОСП «КубаньагроПриазовье», ОСП «Славянское», ОСП «Мерчанское»), ЗК «Полтавская» (ОСП «Южные земли») и ООО «Черноерковское». В Ростовской области – ООО «Приманыческий» и АО «Цимлянский».

Василий Хитрых