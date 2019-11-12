Строящийся большой десантный корабль «Петр Моргунов» перешел для ходовых испытаний в Балтийск

Строящийся на АО «Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) большой десантный корабль (БДК) «Петр Моргунов» переведен на сдаточную базу в Балтийск для проведения ходовых испытаний. По согласованию с Минобороны (заказчик строительства) они будут совмещены с государственными испытаниями, что позволит передать корабль ВМФ до конца этого года, сообщает «Интерфакс».

Напомним, что БДК проекта 11711 «Петр Моргунов» был заложен летом 2015 года. Ранее гендиректор ПСЗ заявлял, что при его строительстве были учтены замечания госкомиссии к головному кораблю серии — «Иван Грен».