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Удмуртия получит 2 млрд рублей на сбалансированность бюджета

Минфин России выделит Удмуртии дополнительные 2 млрд руб. на сбалансированность бюджета региона. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Соответствующее решение приняли на встрече главы региона Александра Бречалова с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, первым зампредом Правительства РФ Антоном Силуановым и депутатом Госдумы РФ от Удмуртии Андреем Исаевым. Отметим, что общий объем средств на сбалансированность бюджета республики будет сообщен позже, после утверждения.

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