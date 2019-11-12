Удмуртия получит 2 млрд рублей на сбалансированность бюджета

Минфин России выделит Удмуртии дополнительные 2 млрд руб. на сбалансированность бюджета региона. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Соответствующее решение приняли на встрече главы региона Александра Бречалова с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, первым зампредом Правительства РФ Антоном Силуановым и депутатом Госдумы РФ от Удмуртии Андреем Исаевым. Отметим, что общий объем средств на сбалансированность бюджета республики будет сообщен позже, после утверждения.