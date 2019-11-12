Иван Штырков проведет первый за год бой в Екатеринбурге

Иван Штырков проведет свой первый в этом году бой в Екатеринбурге 14 декабря на турнире RCC7. Его соперником станет швейцарец Ясубей Эномото, сообщает пресс-служба RCC.

Летом Иван Штырков подписал контракт с японским промоушеном Rizin и успешно дебютировал, одержав победу техническим нокаутом над южнокорейцем Хун Кимом. Второй бой Ивана Штыркова в Rizin планировался на октябрь, но из-за проведения Гран-при в легком весе поединок против Джейка Хьюна перенесли. Контракт с японской организацией предполагает возможность выступления в RCC до того момента, пока Иван Штырков не станет чемпионом Rizin.

Седьмой турнир RCC станет заключительным для промоушена в этом году и пройдет на арене КРК «Уралец».