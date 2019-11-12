Психиатрическую экспертизу доценту Соколову назначат после обнаружения всех останков

Психиатрическая экспертиза доценту Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве сожительницы Анастасии Ещенко, будет назначена после судебной экспертизы останков женщины.

В настоящее время не все останки убитой удалось найти.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, психиатру необходимо понимать, что произошло. Для этого нужно заключение по трупу. Экспертизу назначат, но позднее.

Напомним, что глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Петербург опытных криминалистов Главного управления СК РФ для проверки информации о других возможных преступлениях доцента СПбГУ Олега Соколова. Историку предъявлено обвинение в умышленном убийстве по ч.1 ст. 105 УК РФ. Октябрьский районный суд Петербурга отправил Соколова под стражу до 8 января.