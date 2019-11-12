В Адлере на улице Нижнеимеретинской приступили к сносу трехэтажного дома

Застройщик трехэтажного здания по улице Нижнеимеретинской в Имеретинской низменности Адлерского района Сочи приступил к самостоятельному сносу объекта. Ранее по иску администрации дом был признан незаконным строением, так как застройщик вопреки проектной документации начал возводить на нем четвертый и пятый этажи. Мотивацией для самостоятельного исполнения решения суда для владельца земельного участка стала перспектива изъятия земли в пользу муниципалитета, если собственник не снесет самострой собственными силами.

Отметим, что федеральным законодательством на территории Имеретинской низменности Адлерского района Сочи (в скором времени это будет отдельная муниципальная единица – поселок городского типа Сириус) разрешено строить только индивидуальные дома высотой не более трех этажей.

Что касается конкретно этого объекта, то, как сообщили в сочинской мэрии, в 2017 году застройщику был дано разрешение на строительство трехэтажного дома на улице Нижнеимеретинской общей площадью 900 кв. м. В январе 2018 года комиссия зафиксировала на незавершенном капитальном объекте конструкции четвертого этажа. Кроме того, застройщик обустроил дополнительный цокольный этаж. Администрация города Сочи выиграла суды всех инстанций, и исполнительный лист был передан в федеральную службу судебных приставов.

Кроме того, на минувшей неделе начался снос двух незаконных строений в Адлере на улице Бакинской. Изначально работы производил подрядчик, но теперь застройщик приступил к самостоятельному сносу. Оба самостроя будут снесены до конца года.

Василий Хитрых