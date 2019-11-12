Директор учебного заведения на Кубани незаконно премировал себя на протяжении двух лет

В суд Калининского района Краснодарского края передано уголовное дело в отношении директора одного из учебных заведений. 50-летний мужчина обвиняется в присвоении или растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Как сообщили в краевой полиции, директор незаконно издал и подписал приказ о собственном премировании. Дополнительные выплаты к окладу он получал с 2016 по 2018 годы. Кроме того, мужчина заключил договор на покупку автозапчастей для служебного транспорта, однако товар не приобрел, а деньги потратил на личные нужды. Общий ущерб от действий руководителя учебного заведения составил около 250 тыс. руб.

На период следствия обвиняемый находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Если суд признает мужчину виновным, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Василий Хитрых