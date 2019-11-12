Бречалов: должности замруководителей администрации главы Удмуртии сократят

В рамках административной реформы в Удмуртии упразднят должности заместителей руководителя администрации главы и правительства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу республики Александра Бречалова.

«Чтобы централизовать и повысить ответственность у нас будут сокращены заместители руководителей администраций и управления. Это была большая работа, она была при участии, в том числе, аналитического центра при правительстве РФ. Это уже вторая административная реформа, именно касающаяся администрации главы и правительства. Да, неизбежно сокращение, потому что мы увидели пересечение, задваивание функций. И не сильно эффективно работают некоторые наши подразделения»,— заявил господин Бречалов. Глава Удмуртии добавил, что чиновники, которых сократят в рамках реформы, будут трудоустроены.

Напомним, что Александр Бречалов подписал указ об оптимизации числа сотрудников органов государственной власти в Удмуртии в июне 2018 года. В сентябре общий штат министерств сократился на 15% или 162 человека. В 2019 году число чиновников снова планировали сократить на 15%.