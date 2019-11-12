Губернатор Кубани раскритиковал мэра Геленджика за застройку лесного фонда курорта

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подверг резкой критике мэра Геленджика Алексея Богодистова за непринятие мер по предотвращению застройки на землях лесного фонда курорта. Видео с совещания в краевой администрации выложено в социальные сети Экологической вахтой по Северному Кавказу.

В частности, глава региона приводит в пример факт того, что арендатор «Изумрудного берега» возвел на территории трехэтажные домики с фундаментом, другой арендатор рекреационных земель в Геленджике установил бетонные конструкции для мостов, а независимая коммерческая экспертиза выдала заключение о некапитальности этих объектов. «Там же есть власть в Геленджике, я надеюсь! Но если у вас не хватает сил, попросите поддержки у краевой власти, прокурор края всегда вам поможет, мы вам поможем», - обратился губернатор к мэру курорта.

Господин Богодистов, в свою очередь, заявил, что по всем перечисленным объектам постоянно проводится мониторинг силами администрации и общественности. «Были выявлены объекты на землях лесфонда,и мы постоянно направляем письма в министерство природных ресурсов по этим фактам. Мы направили уже семь писем в рамках своих полномочий», - отчитался градоначальник.

Губернатора не устроила данная позиция муниципальной власти, и ООН потребовал конкретных мер по недопущению и пресечению застройки знаковой для курортов Краснодарского края территории. Кроме того, речь по Геленджику зашла о возведенной в одном из городских парков высотки, которая была признана незаконной, однако суд узаконил ее. По словам руководителя Экологической вахты по Северному Кавказу Андрея Рудомахи, экологи начали бить тревогу еще на стадии фундамента этого объекта, однако, он был завершен строительством.

Дмитрий Михеенко