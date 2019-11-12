Установка автополива на проспекте Кирова потребует дополнительных затрат

Администрация Саратова предупреждает о возможных дополнительных затратах на организацию капельного полива на проспекте Кирова, который не был предусмотрен проектом реконструкции. Об этом сообщает заместитель главы города по городскому хозяйству Максим Сиденко.

Он скорректировал высказывание «некоторых предпринимателей» (по данным "Ъ-Средняя Волга", речь идет о бизнесмене Михаиле Волкове) о «спонсорской помощи» в установке автополива для зеленых насаждений. «В настоящее время вся так называемая «система автополива» – это всего лишь несколько метров обсадной трубы на одном квартале пешеходной зоны без присоединения к коммуникациям. Муниципалитет не обладает информацией будет ли спонсор завершать работы и когда»,- уточнил господин Сиденко.

Он добавил, что, «если монтаж не закончить сейчас, то в весенний период уже администрация города будет осуществлять техприсоединения и прокладывать трубопроводов для капельного полива».

Марина Ковалева