Краснодарский адвокат обвиняется в мошенничестве на 1,7 млн рублей

В суд кубанской столицы для рассмотрения по существу передано уголовное дело в отношении 45-летнего члена адвокатской палаты Краснодарского края. Он обвиняется в мошенничестве в сфере кредитования (ч. 3 ст. 159.1 УК РФ). Санкции инкриминируемой защитнику статьи предполагают до шести лет лишения свободы.

Как сообщили в СУ СКР по региону, в январе 2016 года адвокат 1,7 млн руб. кредита в одном из банков Краснодара. Однако, по версии следствия, при подписании кредитного договора он намеренно исказил свою подпись. В последующем, мужчина заявил, что вообще не был в данном банке, деньги не получал и подпись в кредитном договоре – не его.

Следствием считает иначе. Доказательственная база в достаточном объеме якобы свидетельствует не в пользу члена адвокатской палаты.

Василий Хитрых