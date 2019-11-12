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Нежилое помещение кубанского банка «Новопокровский» в Подмосковье продали за 11 млн

Аукцион по реализации недвижимого имущества краснодарского банка «Новопокровский» признан состоявшимся. Житель Москвы за 11 млн руб. приобрел принадлежащее кредитной организации нежилое помещение площадью 426,5 кв. м, находящееся в городе Пушкино Московской области. В аукционной документации, опубликованной в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, указано, что данное помещение обременено арендой с правом выкупа до 27 марта 2019 года. В настоящее время ведется работа по расторжению договора аренды, сообщили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в декабре 2017 года Центробанк РФ отозвал у КБ «Новопокровский» лицензию. По данным регулятора, причиной стали многочисленные нарушения банком требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Бизнес-модель кредитной организации была ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества.

Спустя неделю после этого АСВ начало возмещать ущерб вкладчикам «Новопокровского». В июне 2018 года Арбитражный суд Краснодарского края признал кредитную организацию банкротом.

Фактически единственным учредителем банка «Новопокровский» является Алексей Демьянов, который владеет долей в уставном капитале должника в размере 93,3%. Кроме того, господин Демьянов являлся председателем совета директоров кредитной организации. Банк вместе с самарскими бизнесменами братьями Кнаусами он приобрел в разгар кризиса в 2008 году, и изначально предполагалось, что приоритетом в его деятельности станет кредитование фермеров. В конце сентября этого года Тверской райсуд Москвы арестовал 41-летнего Алексея Демьянова по обвинению в хищении из кредитного учреждения как минимум 100 млн руб.

Дмитрий Михеенко


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