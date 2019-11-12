Цены на товары и услуги в Краснодарском крае незначительно снизились

В октябре текущего года по сравнению с сентябрем потребительские цены на товары и услуги в Краснодарском крае снизились на 0,1%. Рост по сравнению с декабрем 2018 года составил 2%, с октябрем 2018-го – 0,2%, с декабрем 2017-го – 2,7%, сообщает Краснодарстат.

В группе продовольственных товаров больше всего подорожали огурцы и помидоры (на 26% и 20,9% соответственно), на апельсины (на 15,3%) и гречку (на 6,4%). Дешевле стал сахар (на 6%), свинина (на 3%) и пшено (на 2,2%). Из прочих товаров дороже стали отдельные виды медикаментов (до 6,3%), велосипеды для дошкольников (на 5,2%) и сигареты (2,2-3,8%). В пределах 1-5,5% снизились цены на смартфоны, сухие корма для домашних животных, товары садоводства и электрические дрели.

Существенно снизились тарифы на авиаперелеты экономклассом (на 20,3%) и на проезд в поездах дальнего следования (на 10,2%). Стоимость пребывания в доме отдыха, пансионате или санатории снизилась на 22,5% и 14,8% соответственно, поездки на отдых в Испанию и Китай стали дешевле на 4,5% и 1,5% соответственно.

На 3,8% снизилась также процентная ставка в стоимостном выражении по потребительским кредитам, на 3,6% стал дешевле годовой полис добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков. Аренда двухкомнатной квартиры у частных лиц подешевела на 2,1%, абонентская плата за пакет услуг сотовой связи – на 1,1%.

Василий Хитрых