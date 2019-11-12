Суд ввел наблюдение в компании МУГИСО, продававшей сысертский фарфор

Свердловский арбитражный суд признал обоснованным заявление о банкротстве и ввел процедуру наблюдения в ООО «Уральский фарфор». С заявлением о банкротство в суд обратился директор компании Владимир Новоселов. Временным управляющим должника утвержден Маулитьян Фазылов, член ассоциации арбитражных управляющих «Евразия».

«Уральский фарфор» занимался продажей сысертского фарфора через несколько магазинов в центре Екатеринбурга. К апрелю 2019 года у компании было только два магазина на Ленина, 22 и по Малышева, 41, а также интернет-магазин. Распорядительная дирекция МУГИСО попыталась найти покупателя на 100% долей компании, проведя 13 мая аукцион. Начальная цена продажи доли составила 2,8 млн руб., однако покупателей не нашлось. Учредителем «Уральского фарфора» является ГУП «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области». По данным портала «За честный бизнес», доходы компании в 2018 году составили 6,4 млн руб., расходы 7,3 млн руб.

Как указано в материалах дела, «Уральский фарфор» задолжал кредиторам 6,9 млн руб. Из них – 1,5 млн руб. за аренду ГУП «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области», 2,4 млн руб. по договору поставки ООО «Фарфор Сысерти», 2,8 млн — по договорам займа АО «Корпорация развития Среднего Урала». При этом на счете компании всего 42,3 тыс. руб., запасы материалов и товаров оценены в 975,2 тыс. руб., основные средства составляют 2,9 млн руб.

По словам адвоката, партнера Международного центра защиты прав Globallaw Антона Мамаева, в рамках процедуры наблюдения будет определяться, возможно ли восстановить платежеспособность должника или он должен быть признан банкротом, а его имущество продано с торгов. «Если у «Уральского фарфора» не хватит денежных средств и имущества для удовлетворения требований всех кредиторов, то возможно привлечение к субсидиарной ответственности по его долгам ГУП «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области» и директора», — отмечает адвокат.

Алексей Охлопков