Дебиторку Армавирского электрометаллургического завода продают на торгах за 582,5 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Армавирский электрометаллургический завод» Эрик Лейлиян сообщил о старте открытых торгов по реализации прав требования должника к STG GROUP SPA (Милан, Италия). В общей сумме итальянское предприятие должно кубанскому заводу 1,1 млрд руб. (€16,2 млн). Задолженность подтверждена решением Миланского суда по делу банкротства при ликвидации STG GROUP SPA. Начальная цена лота, реализуемого на электронной площадке «Фабрикант», составляет 582,5 млн руб., сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Процедура наблюдения была введена в отношении ООО «Армавирский электрометаллургический завод» в ноябре 2015 года. В августе 2016-го общество было признано банкротом, в отношении него стартовали конкурсные процедуры. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «АЭМЗ» зарегистрировано в 2011 году, основной вид деятельности — производство чугуна, стали и ферросплавов, владелец — «Мантомо холдингс лимитед» (Кипр). Убытки в 2015 году составили 698 млн руб. К августу 2016 года размер долгов, включенных в реестр кредиторов, составлял 2,55 млрд руб., основная часть которых (2,4 млрд руб.) приходилась на кипрский офшор Arline Ltd. В 2012—2013 годах на займы этой компании АЭМЗ вел строительство металлургического производства.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в марте этого года имущественный комплекс ООО «Армавирский электрометаллургический завод» был выставлен на публичные торги по начальной цене 24,8 млн руб.

Дмитрий Михеенко