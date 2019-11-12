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Саратовская мэрия не нашла поставщика троллейбусов для города

Комитет дорожного хозяйства администрации Саратова не смог найти поставщика семи троллейбусов для нужд города. На конкурс не было подано ни одной заявки.

Как писал "Ъ-Средняя Волга", в конце октября мэрия объявила торги на приобретение подвижного состава на сумму 49,9 млн руб. Предполагалось, что поставщиком станет находящееся в сложном финансовом состоянии ЗАО «Тролза». Однако к 11 ноября — дате рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе — не нашлось ни одного поставщика.

Сергей Петунин


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