«Тролзу» поддержат тендером

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Саратова объявил аукцион на поставку семи троллейбусов. Ожидается, что в нем примет участие энгельсское ЗАО «Тролза». Предприятие находится в состоянии финансового кризиса. Депутаты и общественники считают, что победа в аукционе сможет его поддержать, однако для окончательного вывода завода из кризиса необходим приход серьезного инвестора.

Администрация Саратова намерена купить для города семь новых троллейбусов, соответствующее извещение появилось в системе «Госзакупки». Заказчиком выступает комитет дорожного хозяйства, благо­устройства и транспорта городской администрации.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 49,98 млн руб., или 7,14 млн руб. за единицу. Исполнитель должен будет поставить троллейбусы до 20 декабря. В техническом задании указано, что срок службы вагонов должен составлять не менее 10 лет, скорость — до 60 км/час. Троллейбусы должны быть не ранее 2018 года выпуска, оборудованы системой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, тремя видеокамерами, «бегущей строкой». Кроме того, троллейбусы должны быть приспособлены для использования маломобильными группами граждан. Аукцион состоится 6 ноября, сбор заявок осуществляется до 5 ноября. Средства на закупку подвижного состава в сентябре этого года были выделены из бюджета Саратовской области.

Ожидается, что поставщиком станет производитель троллейбусов ЗАО «Тролза», который с конца 2018 года испытывает финансовые трудности в связи с судебными исками и отсутствием заказов. На самом предприятии вчера не смогли подтвердить планы принять участие в конкурсе. В приемной гендиректора (с июля эту должность занимает Сергей Ключарев, ранее занимавший должность директора по развитию ООО НПФ «ЭТНА») затруднились ответить на вопрос, сославшись на то, то это находится в компетенции руководства предприятия, однако оно в данный момент отсутствует. Ранее господин Ключарев не исключал участия завода в ­тендере.

Как сообщал „Ъ“, в начале этого года на предприятии был введен режим простоя. Его называли «традиционным» для этого периода, связанным с «недозагрузкой производственных мощностей предприятия, вызванной особенностями контрактования и оплаты за поставленную продукцию». Ожидалось, что к февралю ситуация изменится. Однако режим неоднократно продлевался. По данным на начало октября, на предприятии работают 275 человек, 89 сотрудников находятся в простое. С июня по сентябрь было сокращено 313 работников. В октябре этого года «Тролза» проиграла 1 млрд руб. БМ-Банку. АО «Тролза» выступало поручителем перед банком по долгам дочернего АО «Арно».

Ранее региональные власти вели переговоры с несколькими инвесторами, которые рассматривают возможность финансирования предприятия и возоб­новления производства на предприятии. Наиболее вероятным из них называется АО «Трансмашхолдинг» (специализируется на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог, городских транспортных систем). По данным „Ъ“, окончательное решение еще не принято. «Трансмашхолдинг» информацию о переговорах не комментирует.

Депутат Саратовской городской думы Виктор Марков считает, что судьба завода больше зависит от ситуации с банкротными исками в отношении предприятия. «Поддержат или нет эти тендеры предприятие, мне сложно сказать. Я уверен, что не навредит. Но эта закупка однозначно поддержит МУПП „Саратовгорэлектротранс“, которое тоже находится в весьма плачевном состоянии, и жителей города, пользующихся электротранспортом. Я не помню, сколько лет у нас троллейбусный парк не обновлялся»,— отметил он.

Депутат облдумы Алексей Антонов отметил, что надежда на спасение «Тролзы» есть. Он привел в пример автопредприятия «Фольксваген» и «Фиат», которые также прошли через кризис. «Государство протянуло им руку помощи, и им удалось выстоять,— подчеркнул он.— Я убежден, что этот тендер в случае, если «Тролза» примет в нем участие и станет исполнителем контракта, сможет ее поддержать хотя бы на какое-то время. Но мы также знаем, что предприятия, у которых появляются проблемы, могут легко обанкротиться. Важно не допустить этого».

Член общественного совета при региональном минпромэнерго Сергей Лисовский считает объявленный тендер мерой «не спасения, но поддержки» предприятия. «Одним аукционом проблему не решить. Но это один из способов оказать помощь, подставить плечо. По моему мнению, предприятие может спасти только приход крупного инвестора, который не просто займет площади, а будет вести производство. Мне известно, что в этом направлении имеются определенные подвижки, но озвучивать сейчас эту информацию прежде­временно»,— уточнил господин ­Лисовский.

Марина Ковалева