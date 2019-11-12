Индия произведет более 450 танков Т-90С по российской лицензии

Министерство обороны Индии подписало контракт на 200 млрд рупий ($2,8 млрд) с управлением артиллерийских заводов на строительство 464 танков Т-90С по российской лицензии. Производством займется завод на юге страны, процесс продлится четыре-пять лет, передает издание Janes. Танки, которые строятся по лицензии, проходят под названием Bhishma. Ранее была договоренность о производстве 1 тыс. таких танков, нынешний контракт является ее частью.

Индия заказала у России военную технику и вооружение на $14,5 млрд, сообщил глава ФСВТС РФ Дмитрий Шугаев. Он напомнил, что, несмотря на давление прежде всего со стороны США, в 2018 году Индия подписала с РФ крупные контракты на поставку систем С-400, фрегатов проекта 11356, а также большой партии боеприпасов для военно-воздушных, военно-морских и сухопутных сил.

О взаимодействии двух стран — в материале «Слон и медведь» приложения «Деньги».