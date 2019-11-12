Бизнес опасается пользоваться льготным НДС для ягод и фруктов

Производители и продавцы фруктов и ягод опасаются пользоваться льготным НДС, рассказало «Ведомостям» несколько поставщиков. Закон вступил в силу 1 октября. Но до сих пор не утверждено постановление правительства, которое определит перечень фруктов и ягод, на которые распространяется новая ставка.

Из-за отсутствия перечня часть компаний продолжает работать по старой ставке, а часть — использует ставку 10%, рассказывает гендиректор компании «Южные земли» Олег Рьянов. Но есть риск, что ФНС может счесть применение льготы нарушением и наложить штраф.

Пониженную ставку НДС 10% на фрукты и ягоды планировалось ввести не только на российскую, но и на зарубежную продукцию. Преференции российским садоводам в этом случае грозили бы исками к РФ в рамках ЕАЭС, предупредил Минфин. Там оценили выпадающие доходы бюджета в результате меры в 20 млрд руб., но ожидали, что сумма будет компенсирована с ростом российского производства плодов и ягод.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Российским садоводам не дали преференций».