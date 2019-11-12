Полицейские платили прокурорским

Как стало известно “Ъ”, в Воронежской области расследуется уголовное дело о взятке, в котором столкнулись интересы основных силовых структур. Следственный комитет России (СКР) на основании материалов ФСБ инкриминирует районному прокурору получение денег от полицейских: за небольшую плату он якобы обещал не вносить им представления за нарушения. Через два дня после возбуждения региональная прокуратура «завернула» уголовное дело, однако следствие успешно обжаловало это решение в Генпрокуратуре РФ.

О возбуждении уголовного дела по факту получения взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ) прокурором Грибановского района Воронежской области Алексеем Бобро “Ъ” рассказали источники в правоохранительных органах региона. В основу дела легли результаты оперативной деятельности местного управления ФСБ. Постановление о возбуждении датировано 2 октября, при этом господин Бобро покинул занимаемый пост еще в августе. По словам источников, он написал заявление по собственному желанию.

«Речь идет о небольших нарушениях по службе со стороны сотрудников МВД: кто-то вовремя не включил регистратор, кто-то работал вообще без него. За то, чтобы не принимать стандартных мер реагирования, прокурор якобы требовал взятки. Предварительно речь идет о 60 тыс. руб., но сумма набирается из нескольких частей, так что не исключено, что она может вырасти»,— пояснил собеседник “Ъ”, знакомый с материалами дела. Он уточнил, что и количество взяткодателей в деле может увеличиться.

В воронежском управлении СКР “Ъ” подтвердили, что сейчас бывший прокурор находится в статусе подозреваемого. «Дело возбуждено по факту получения взятки в значительном размере за общее попустительство по службе, деньги передавались через посредника,— заявили там, но не стали раскрывать подробности.— Расследование продолжается».

Алексей Бобро Фото: Прокуратура Воронежской области

По данным “Ъ”, уже через два дня после возбуждения, 4 октября, прокуратура Воронежской области отменила постановление следователя СКР, усмотрев в нем нарушения. «По сути, нашли формальные основания: не был опрошен еще ряд лиц. Но это можно было сделать и в рамках возбужденного дела, нет необходимости отменять постановление»,— уверен собеседник, близкий к следствию. По его данным, СКР сразу обжаловал это решение в Генеральной прокуратуре РФ, где его позицию поддержали.

В региональной прокуратуре пояснили, что не могут обсуждать решение вышестоящего органа: «В настоящее время идет следствие, прокуратура области воздержится от комментариев. Вместе с тем подчеркиваем, что факты коррупции и злоупотребления должностным положением бескомпромиссно преследуются в органах прокуратуры». Замену господину Бобро, работавшему в должности с 2017 года, в ведомстве пока не нашли.

В ГУ МВД по Воронежской области, сотрудники которого фигурируют в деле в качестве взяткодателей, не стали комментировать ситуацию, переадресовав все вопросы СКР. Сам Алексей Бобро заявил “Ъ”, что ему «сейчас нечего комментировать»: «Я не знаю, о чем вы говорите».

Андрей Прах, Воронеж