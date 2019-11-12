Под минтаем тяжелеют сети

У топ-менеджеров из команды Романа Абрамовича Ефима Малкина и Ирины Панченко растет интерес к добыче рыбы: «Поронай», где им принадлежит 50%, стал владельцем промысловой структуры «Эверон». Сделка, стоимость которой оценивается в $330 млн, позволит владельцам «Пороная» увеличить добычу минтая, сельди и пр. до свыше 80 тыс. тонн в год, за счет чего компания может войти в десятку крупнейших на рынке.

О том, что ООО «Поронай» стало владельцем сахалинского ООО «Эверон», стало известно из ЕГРЮЛ. В «Поронае» 50% принадлежит ООО «Дальнее», которым владеют топ-менеджеры из команды Романа Абрамовича (занимает десятое место в рейтинге Forbes с состоянием $12,4 млрд) Ефим Малкин и Ирина Панченко. Еще 50% у связанного с экс-сенатором от Сахалинской области Александром Верховским ЗАО «Остров Сахалин». Доля этой компании — в залоге у «Дальнего», согласно «СПАРК-Интерфакс». «Эверон» ранее входил в ГК «Экарма», которая занимается добычей и переработкой рыбы. Общий объем вылова оценивался в более 30 тыс. тонн в год. Владельцами головной структуры группы ЗАО «Экарма» в ЕГРЮЛ указаны Анатолий Костин (30%), Павел Костин (25%), Александр Горшков и Константин Крупкин (по 22,5%).

Как следует из Государственного рыбохозяйственного реестра, к «Эверон» от другой структуры «Экармы» — ООО «Экарма-Сахалин» — перешли квоты на вылов в основном минтая, а также трески, сельди и пр. Общий допустимый вылов на этот год — около 22 тыс. тонн. Договоры заключены до конца 2033 года. Гендиректор «Дальнего» Татьяна Андреева отказалась отвечать на вопросы “Ъ”, в «Экарме» и «Острове Сахалин» в понедельник комментарии не предоставили.

Глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев оценил стоимость квот «Эверона» в $330 млн, исходя из средней цены в $1,5 тыс. за тонну и срока действия договоров на десять лет. Сделка может оказаться крупнейшей на рынке с июля 2018 года, когда «Остров Сахалин» выкупил ПАО «Преображенская база тралового флота» (ПБТФ) у семьи нынешнего губернатора Приморского края Олега Кожемяки. Тогда «Остров Сахалин» получил квоты на вылов около 150 тыс. тонн рыбы в год. До того, в марте 2017 года, компания владельцев Русской рыбопромышленной компании (РРПК, сегодня принадлежит Глебу Франку) РРПК-Д получила контроль в ДМП-РМ, структуре холдинга «Дальморепродукт» с квотой на добычу более 60 тыс. тонн минтая в год. Замдиректора УК «Норебо» Сергей Сенников отмечает, что после перераспределения квот в 2018 году на следующие 15 лет их стоимость поднялась. Продажа самих квот законодательством не предусматривается, поэтому сделки проходят либо как купля-продажа самой компании—держателя квоты или посредством выделения новой структуры, поясняет он.

У «Пороная» уже есть квоты на вылов около 60 тыс. тонн минтая и сельди в год. По словам господина Сенникова, наличие у компании квот на вылов 80 тыс. тонн рыбы в год — это уже уровень крупных игроков в отрасли, возможно, из первой десятки. «Норебо» Виталия Орлова, для сравнения, владеет квотами на вылов более 400 тыс. тонн рыбы в год, РРПК — свыше 300 тыс. тонн. Конъюнктура для наращивания добычи рыбы благоприятная. Как сказано в сентябрьских материалах Минсельхоза, за год мировые цены на российский минтай выросли на 37,1%, до $1,68 тыс. за тонну. Экспорт минтая из РФ за январь—сентябрь 2019 года увеличился на 12,6%, до 655,6 тыс. тонн год к году.

Сергей Сенников не исключает, что консолидация в отрасли продолжится. Возможно и появление новых крупных холдингов, но для этого необходимо наличие якорной компании, вокруг которой будут собираться активы, отмечает он. При этом, продолжает топ-менеджер, приобретать совсем мелких держателей квот не имеет смысла: «Это будет длительным и затратным процессом, а провести надлежащий due dilligance таких активов не всегда возможно. Поэтому поглощать будут компании с квотами на вылов условно не менее 20 тыс. тонн в год». Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Алексей Аронов отмечает, что спрос на рыбу, в том числе со стороны ключевых импортеров российского минтая — стран Юго-Восточной Азии,— растет, потому квоты на этот вид останутся ценным ресурсом.

Анатолий Костырев