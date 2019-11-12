Бывшего министра информации и печати Дагестана Гаджиева задержали в Словении

Бывший министр информации и печати Дагестана Нариман Гаджиев был задержан в Словении, сообщил сам господин Гаджиев на своей странице в Facebook.

«Я в словенской тюрьме, жду экстрадиции на родину»,— написал он.

Факт задержания Наримана Гаджиева также подтвердили «РИА Новости» и «Интерфакс». По информации российского посольства в Любляне, господин Гаджиев был задержан 20 сентября. «В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Россию»,— добавили в диппредставительстве.

В 2011 году господин Гаджиев был назначен директором республиканского информационного агентства «Дагестан», а в 2012-2013 годах был министром информации и печати республики. Этот пост он покинул после прихода власти Рамазана Абдулатипова. В 2014 году он был объявлен в розыск по обвинению в хищении бюджетных средств.