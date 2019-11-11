Возле саратовских школ установят беговые дорожки и летний кинотеатр

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил профильным министрам контролировать ход реконструкции спортивных площадок на территории, прилегающей к школам № 24 и № 93. Как сообщили в пресс-службе губернатора, глава региона проверил, как ведется работа.

Как сообщили в правительстве, проектом реконструкции территории предусмотрено обустройство нескольких спортивных объектов: футбольное поле с искусственным покрытием, с трибунами, баскетбольная и волейбольная площадки, бассейн, беговые дорожки, площадка для сдачи норм ГТО. Планируется, что здесь же будет установлен летний кинотеатр.

Сейчас идет очистка территории, вывод трубы теплотрассы с участка, обустройство дренажной системы под футбольное поле, бассейн, асфальтирование площадок, установка оборудования.

Часть работ запланировано продолжить в следующем году, в том числе по замене системы освещения на территории спортивного комплекса.

Губернатор поручил главе минспорта Александру Абросимову проконтролировать обустройство в соответствии с современными требованиями площадки для сдачи норм ГТО, а министру образования Ирине Седовой — принять меры по ремонту фасадной части здания школы № 24.

Сергей Петунин