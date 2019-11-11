В Maison Baccarat состоялась вечеринка House of Games

В честь презентации коллаборации с голландским дизайнером Марселем Вандерсом, посвященной играм, в ресторане Maison Baccarat прошла шумная вечеринка покером, рулеткой и блекджеком. На мероприятии присутствовал специальный гость вечера — винодел Жан Шарль Буассе, который создал вместе с брендом коллекцию бокалов и декантеров Passion.

В бутике бренда на первом этаже гостей ожидала инсталляция новой коллекции Baccarat GAMES по мотивам популярных настольных игр, в которую вошли игральные карты, кубики, домино, шашки, шахматы и нарды. Предметы созданы в сотрудничестве с дизайнером Марселем Вандерсом и художником Александром Бенджамином Наве. В отдельной зоне были представлены бокалы и декантеры из коллекции Passion.

На мероприятии присутствовали Ксения Чилингарова, Александр Раппопорт с женой, Александра Вертинская, Илья, Бачурин, Роман Ковалишин и другие.