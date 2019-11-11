Реальный эффективный курс рубля в октябре вырос на 0,5%

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции) в октябре 2019 года увеличился на 0,5% по сравнению с сентябрем, следует из материалов Центрального банка (.xlsx). За прошедший месяц индекс реального эффективного курса рубля к доллару и евро прибавил 1%.

За первые десять месяцев 2019 года индекс реальногоэффективного курса рубля вырос на 6,1%. Так, к американской валюте за январь—октябрь 2019 года российский рубль вырос на 4,5%, к европейской за тот же период — на 8,6%.