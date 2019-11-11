Счетная палата сомневается в достижении целей по снижению бедности в этом году

Снижение уровня бедности в 2019 году является «малореалистичным», считают в Счетной палате. Это связано с тем, что рост реальных доходов населения не дотягивает до нужных показателей, пояснила заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова.

Изначально правительство планировало, что из категории бедных выйдут 1,5% россиян, однако потом цель была снижена до 1%.

«Околонулевой рост доходов не позволит нам продвинуться в борьбе с бедностью. Рост реальных доходов населения за девять месяцев составил всего 0,2% и по итогам года составит, скорее всего, около 0,1%. Изначально прогноз предполагал рост на 1,9%»,— сказала госпожа Изотова на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, без дополнительных мер социальной поддержки и роста доходов этих целей достичь не удастся.

Напомним, ранее Минэкономики предложило изменить подход к учету бедности. Ведомство предложило Росстату с 2020 года верифицировать свои сведения об уровне бедности данными о налогах и страховых взносах. Отдельно министерство предложило изучать уровень бедности среди пенсионеров и в семьях с детьми.

О том, нужны ли изменения в методике подсчета бедных, читайте в материале “Ъ FM” «Росстат подсчитает бедных по-новому».