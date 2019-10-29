Росстат подсчитает бедных по-новому

В правительстве предложили изменить методику измерения уровня бедности. Теперь Росстат будет сверять свои данные с информацией из ФНС и Пенсионного фонда. Также социологи отдельно будут собирать данные о пенсионерах и семьях с детьми. С такой инициативой выступило Минэкономразвития, которому подчиняется Росстат. Как пишет РБК, это должно повысить качество статистических измерений и помочь перечислять социальную помощь только тем, кто в ней действительно нуждается.

Изменения в методике действительно нужны, но при новом подсчете бедных есть соблазн занизить их количество, чтобы приблизиться к выполнению указов президента. Об этом “Ъ FM” рассказала профессор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Елена Авраамова: «С одной стороны, методика действительно требует корректировок, потому что известны так называемые ошибки включения, то есть в число бедных попадают те, кто реально им не является. С другой стороны, есть ошибки исключения, то есть выборка не охватывает действительно бедных людей. Дополнительные данные, в том числе из налоговой службы, могут помочь сделать исследование более полным. Как это будет использоваться на практике, мы увидим. Изменения на самом деле необходимы, потому что про эти ошибки, про то, что деньги, выделенные бедным, попадают не туда, писали 100 раз, и с этим надо что-то делать. Тем не менее стремление сократить число бедных тоже есть».

Майский указ президента предписывает правительству сократить уровень бедности вдвое — до 7% населения. Сейчас за чертой бедности находятся почти 14% граждан, то есть около 20 млн человек. Их количество считают исходя из прожиточного минимума — по России он чуть больше 11 тыс. руб. Такой подход устарел, но если перейти на более современные методики, уровень бедности еще возрастет, отметил доцент факультета экономических наук Высшей школы экономики Василий Аникин: «Существующие методики определения бедности по доходу всегда предполагали какие-то погрешности. В то время пока мир исходит из так называемых относительных показателей, когда выбираются разные границы, мы используем при измерении абсолютные, то есть задается конкретное число.

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Для развитых стран нормой считаются 60-75% медианного дохода, соответственно, все, кто ниже, бедные. Такой подход используется для того, чтобы нивелировать влияние экстремальных значений. Во-первых, мы знаем, что у нас они достаточно высокие, Россия — это страна с экстремальным неравенством, во-вторых, методика позволяет привязать уровень бедности к существующей норме. То есть если доходы выросли у всех, то по абсолютному подходу я перестану быть бедным, а по относительному я останусь на прежней позиции, поскольку мое положение в обществе не поменяется.

При переходе к относительной методике количество бедных немного возрастет, поэтому наши политические лидеры не очень поддерживают эту идею».

Претензии к статистике Минэкономразвития высказывали в Кремле. Например, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что информация налоговой службы опровергает данные о закрытии 700 тыс. юрлиц за год.

Сергей Гусев