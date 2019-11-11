Петербургская компания «Росстройинвест» построит в Москве ЖК за 8 млрд рублей

На Звенигородском шоссе Москвы началось строительство элитного ЖК, который будет возводить петербургский холдинг РСТИ (ГК «Росстройинвест»). В понедельник, 11 ноября, состоялась торжественная закладка первого камня. Данный проект станет первым для девелопера за пределами Петербурга и Ленобласти, сообщили в компании.

Проект представляет собой две башни высотой 16 и 17 этажей, которые будут объединены общим стилобатом. Проектировщиком комплекса выступило архитектурное бюро «Меганом». Ввод ЖК в эксплуатацию запланирован на II квартал 2021 года. Общий объем инвестиций в проект предполагается в размере 8 млрд рублей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что московский проект ГК «Росстройинвест» профинансирует банк ВТБ, открывший петербургскому застройщику кредитную линию на общую сумму 2 млрд руб. сроком на три года.