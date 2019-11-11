Суд повторно ввел процедуру банкротства в отношении уфимского «Олимпик парка»

Арбитражный суд Башкирии повторно ввел процедуру наблюдения в отношении уфимского ООО «Олимпик парк», управляющего объектами на территории одноименного горнолыжного комплекса в Уфе. Тем самым суд удовлетворил заявление межрайонной ИФНС №2. Она включена в реестр требований кредиторов с суммой 2,4 млн руб. Процедура продлится до 30 января 2020 года.

Временным управляющим предприятия утвержден Фанит Гильфанов из СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих». Из материалов дела следует, что «Олимпик парк» не полностью уплатил налог на имущество организаций в 2019 году, земельный налог в 2018 году, налог на доходы физлиц в 2018 году, страховые взносы на обязательное медстрахование в 2019 году.

Представитель «Олимпик парка» факт задолженности признал, с решением о введении процедуры банкротства согласился.

Напомним, что процедура наблюдения вводится в «Олимпик парке» не в первый раз: в феврале 2018 года она начиналась также по заявлению ИФНС за задолженность в размере около 5 млн руб. В январе текущего года процедура была прекращена после того, как долг компании перед бюджетом выкупила у налоговиков компания «Кундавелл» (связана с владельцем «Олимпик-парка» Ильдаром Хуснутдиновым).

Ирина Самойлова