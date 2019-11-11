В Нижегородском кремле возобновят возведение дома правительства На эти цели в региональный бюджет на 2020 год заложено около 125 млн рублей.

Новое здание Дома правительства в нижегородском кремле планируют достроить в 2022 году.

Об этом сообщили в областном управлении по делам правительства и развития кадрового потенциала.

Объект начали строить еще в 2008 году, и за это время он не раз оказывался под огнем критики со стороны общественности и депутатов. Недовольство вызывали роскошные условия, в которых, как предполагалось, будут работать чиновники. Ряд критиков ставили под сомнение и саму целесообразность строительство нового здания для чиновников в Кремле, который предлагали превратить в культурно-историческое пространство для прогулок и отдыха, насытив его музеями, выставочными и концертными площадками и выселив из исторической крепости региональные министерства и органы местного самоуправления.

Доктор исторических наук Артем Фоменков напомнил «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что сумма в 125 млн рублей в год требуется только на поддержание долгостроя в удовлетворительном состоянии. Поэтому эксперт назвал это решение половинчатым, подчеркнув, что окончательное решение о том, для чего в итоге будет предназначаться это здание и в какие сроки оно будет достроено, может быть принято только на основе концепции развития Нижнего Новгорода в целом и нижегородского кремля в частности, а на сегодня такой концепции нет.

Между тем, сообщается, что в настоящее время идет строительство первой очереди здания, состоящей из трех блоков, причем первый блок уже сдан, и в него даже переехали чиновники нескольких министерств. Завершается строительство второго блока, а также корректируется документация для третьего.