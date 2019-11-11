«Башинформсвязь» купила интернет-провайдера в Новосибирске

ПАО «Башинформсвязь» (входит в «Ростелеком») в интересах материнской компании приобрела новосибирского интернет-провайдера «Просто.ру», следует из материалов ПАО. 8 ноября «Башинформсвязь» закрыла сделки по покупке 100% уставного капитала новосибирских ООО «Гарант-Сибирь», равного 21 тыс. руб., и 100% уставного капитала ООО «Мегаком-ИТ», равного 393 млн руб.

Компания «Гарант Сибирь», по данным Kartoteka.ru, принадлежала ранее предпринимателю Юрию Попову. Компания «Мегаком-ИТ» принадлежала господину Попову до июля текущего года, а затем была переоформлена на германскую «Форволл гмбх». Совокупная выручка предприятий в 2018 году составляла 93 млн руб., чистая прибыль около 11 млн руб.

«Башинформсвязь» ведет сделки по покупке активов в интересах «Ростелекома» с 2016 года. В настоящее время владеет около 20 дочерними обществами в различных регионах. В Башкирии ПАО является крупнейшим оператором фиксированной телефонной связи. Также развивает ШПДИ и кабельное телевидение под брендом Bashtel.

Ирина Самойлова