Депутат Госдумы Николай Панков насчитал 70 миллиардеров в Саратовской области

По оценке депутата Государственной думы Николая Панкова, в Саратовской области проживает не менее 70 бизнесменов, чей годовой доход превышает 1 млрд руб. Об этом он заявил в своем телеграм-канале «Пара слов».

Депутат отметил, что состоятельные жители региона не желают вкладываться в развитие области. «Им звон монет разум затмевает. Привыкли и деньги тырить втихаря, и зарплату с налогами людям не платить. Радует, что таких мало. Большей частью люди в бизнесе порядочные»,— заявил парламентарий.

Господин Панков отметил, что зарплаты в Саратовской области ниже, чем в других регионах, но и состоятельных людей, по его словам, тоже очень много.

«Приведу пример — в Саратове не меньше четырех официальных миллиардеров. Это тех, чей доход больше миллиарда рублей в год. Заметьте, за вычетом всех налогов, расходов на бизнес, зарплат персоналу и так далее. То есть на самом деле это миллиардов 30 прибыли в год. А неофициальных миллиардеров, думаю, в разы больше. Наверно около 70 человек. Цифры поразительные. Но миллионеров еще больше — их думаю порядка четырехсот человек. Причем долларовых. Причем таких, чей доход не меньше 60 млн рублей в год получается»,— сообщил Николай Панков.

Депутат пообещал обсудить с общественностью тему отказа крупных бизнесменов от вложений в регион.

Сергей Петунин