«Башспирт» арендовал Дом Бушмариных под люксовый магазин «Тантана»

Госхолдинг «Башспирт» по итогам закупки у единственного поставщика арендовал воссозданный объект культурного наследия «Дом Бушмариных» на улице Ленина, 31 под первый люксовый розничный магазин «Тантана», следует из информации на портале госзакупок. Арендный договор подписан на 10 лет, его начальная цена составляла 177 млн руб. Конечная цена аренды в документах закупки не уточняется.

Площадь здания — 661,8 кв. м. Дом купцов Бушмариных, относившийся к XIX веку постройки, был снесен в 2006 году во время застройки квартала многоэтажными домами. В 2018 году его воссоздал по чертежам предприниматель Николай Литвинов. Затраты на эти цели эксперты рынка недвижимости оценивали в пределах 50 млн руб., сам инвестор сумму расходов не раскрывал. Позже здание было переоформлено на другого собственника. «Башспирт», по данным предприятия, арендовал объект культурного наследия у индивидуального предпринимателя Анны Бычиной.

Майя Иванова