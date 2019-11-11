Главным государственным жилищным инспектором Ленобласти назначен Олег Ромадов

Очередные кадровые перестановки произошли в администрации Ленинградской области. Распоряжением губернатора региона Александра Дрозденко пост председателя комитета государственного жилищного надзора и контроля – главного государственного жилищного инспектора Ленобласти занял Олег Ромадов. Он приступил к работе в новой должности с 11 ноября, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

С 2014 года господин Ромадов занимал должность заместителя председателя комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области. Ранее работал главой муниципального образования «Кузнечное», также в разные годы являлся замглавы администрации и главой администрации Приозерска, генеральным директором ООО «Квартира ЛюксСервис» и топ-менеджером ООО «С.В».

“Ъ-СПб” писал, что новым председателем комитета по социальной защите Ленинградской области назначена Светлана Шлемова, ранее занимавшая различные руководящие должности в администрации Кингисеппского района.