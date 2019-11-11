Danske Bank нашел деньгам укромные слитки

Эстонский филиал Danske Bank менял сомнительные российские деньги на золото. Кредитная организация, оказавшаяся в центре коррупционного скандала в прошлом году, советовала VIP-клиентам перевести их средства в драгоценный металл ради анонимности и безопасности, выяснил Bloomberg. По версии агентства, в основном предложение направлялось богатым россиянам. Как работала схема? И какими могут быть последствия публикации Bloomberg? Разбирался Григорий Колганов.

Эстонское отделение крупнейшего датского банка сообщило «избранному кругу клиентов, в основном из России», что они могут конвертировать средства в золото, чтобы защитить деньги от рисков и обеспечить анонимность. Слитки весом от 250 гр покупатели могли получить без упаковки и бумажных сертификатов, уточняет Bloomberg. И, видимо, без номеров, добавляет вице-президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский — так действительно легко сохранить инкогнито. «Существуют на рынке слитки, которые не имеют номеров. Инвестиционные монеты вообще не имеют номеров. Если вы деньги куда-то переводите, их можно найти. Если вы получили золото, где-то зарыли его — все, концы обрублены. До сих пор продолжают работать некоторые банки с таким выводом металла»,— заявил Вязовский.

Сколько золота удалось реализовать Danske Bank, неизвестно. Услуга якобы активно предлагалась с 2012 года, при этом публично не рекламировалась и в отчетах не фигурировала. Но, учитывая исторический контекст, можно предположить, что российские клиенты должны были весьма ей заинтересоваться, рассуждает замгендиректора «Transparency International — Россия» Илья Шуманов: «Скандал с Danske Bank в первую очередь связан с деньгами, которые были идентифицированы как похищенные из российского бюджета, которые проходили по схеме, которую разоблачил Сергей Магницкий. Примерно в этот же промежуток времени, 2012-го и 2013-го, было совершено несколько операций, которые потом были идентифицированы как мошеннические, либо связанные с отмыванием денежных средств.

Мне кажется, любой механизм сохранения анонимности для получателей денежных средств из России был в чести».

По мнению господина Шуманова, в рамках сделок Danske Bank мог продать золота на миллионы долларов. Но неужели VIP-клиенты физически получали драгоценный металл на руки? И что они потом с ним делали? Примерную схему описывает вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский: «Банк за счет средств клиентов покупал им золото. Клиент физически являлся в организацию, складывал эти слитки, золотые монеты в чемодан и увозил их. Куда они дальше попадали, мы же не знаем. Но если предположить, что это была, например, Россия, то, возможно, контрабандой ввозили, либо богатые люди с какими-то связями помогали — для них не проблема легально ввезти. До 300 тыс. с вас никто не требует никаких документов».

Что же теперь будет с VIP-клиентами Danske Bank после публикации Bloomberg? Узнаем ли мы имена тех, кто менял деньги на золото? Собеседники “Ъ FM” в этом сомневаются, разве что кредитная организация вела свой внутренний реестр покупателей, и документ случайно попадет в публичное поле. Но, скорее всего, в списке будут названия компаний-посредников, а не конечных владельцев драгоценного металла.

Но гораздо интереснее другое. «Откуда у банка такие объемы серого золота?» — задается вопросом руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции ФБК Grant Thornton Александр Сотов. Тут может обнаружиться высокопоставленный государственный след, и не исключено, что российский.

«Банк мог предложить такую комбинацию своим клиентам только в том случае, если бы у него была уверенность, что он сможет обеспечить себе поток золота в промышленном объеме.

Не так много у нас точек на карте, где добывается этот металл, и его добыча плотно контролируется. Непросто добыть — это еще ладно, полбеды. А вот как теперь это золото в Европу ввезти? Тут-то ниточки действительно могут потянуться очень высоко».

Расследование против Danske Bank ведут власти Евросоюза, США, Эстонии и Дании. А вот Россию эта кредитная организация, кажется, не интересует. И изменится ли эта позиция после очередных разоблачений — вопрос скорее риторический.

Внутреннее расследование Danske Bank показало, что с 2007-го по 2015-й через эстонский филиал прошло около €200 млрд, которые подпадают под критерии сомнительных операций. Около четверти этих денег поступало из России. В результате десять сотрудников подразделения были задержаны, а само оно закрыто. Также Danske Bank свернул деятельность в Латвии, Литве и России.