Отмывание денег лишилось свидетеля

Бывшего главу эстонского отделения Danske Bank Айвара Рехе нашли мертвым, сообщила полиция страны. Следователи не исключают, что это было самоубийство. Исчезновение и смерть банкира связывают с уголовным делом о массовом отмывании денег через эстонское отделение кредитной организации. Речь шла о суммах в сотни миллиардов евро, часть может быть связана с Россией, говорили ранее представители Danske Bank. Правда, Айвар Рехе проходил по делу в качестве свидетеля. Что известно об этой истории? Григорий Колганов и Елена Иванова изучили подробности.

Полиция искала 56-летнего Айвара Рехе больше суток. В понедельник утром он вышел из дома, но не взял с собой ни собаку, с которой обычно гулял в ближайшем лесу, ни мобильный телефон. Тело банкира обнаружили в его собственном саду.

С 2006 по 2015 год Айвар Рехе был главой отделения Danske Bank в Эстонии. Его имя было связано с одним из самых крупных скандалов в банковской системе страны: в период руководства Рехе через эстонское отделение прошло более $200 млрд сомнительного происхождения.

Впервые о нарушениях стало известно еще в 2014 году, но уголовное дело возбудили только в прошлом году. Под подозрением оказались десять сотрудников эстонского отделения Danske Bank. Рехе, как сообщали СМИ, оставался в статусе свидетеля. Последний раз его допрашивали прошлым летом.

Однако глава отделения не мог не знать о масштабной схеме, уверен управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов: «Очевидно, был один из двух сценариев: либо люди, находящиеся на исполнительных должностях, условно, те же самые комплаенс-офицеры, менеджеры, которые отвечают за коммуникацию с клиентами, открытие счетов. Либо эти люди изначально находились под давлением или были коррумпированы, либо люди, находящиеся в верхнем уровне управления банка, были заинтересованы в сохранении status quo. Скорее всего, было и то, и то».

Значительные суммы якобы отмытых денег были связаны с Россией. Об этом в прошлом году заявил основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер. По его версии, эстонское отделение Danske Bank было одним из каналов вывода средств из российского бюджета, эту схему раскрыл юрист Сергей Магнитский. Браудер и написал заявление на Айвара Рехе и других сотрудников эстонского отделения.

Внутреннее расследование Danske Bank показало, что из России и бывших советских республик на счета переводили более $30 млрд. Однако это можно объяснить далеко не только мошенническими схемами, — говорит генеральный директор аналитического агентство «БизнесДром» Павел Самиев: «Последние лет, наверное, десять прибалтийские банки многие ориентировались как раз на работу с клиентами из стран СНГ, прежде всего, конечно, Россию, хотя другие страны тоже, и Казахстан, и Украина, и так далее. Это были и клиенты, на VIP-обслуживании — те которые не могли или не хотели обслуживаться в банках других юрисдикций в Европе, но при этом обслуживаться хотели в Европе. И среди контрагентов и операций много было действительно сомнительных, это правда. Все банки Прибалтики, особенно Латвии и Эстонии понесли имиджевые потери после серии этих скандалов и обвинений».

В одном из интервью весной этого года Рехе говорил, что из-за скандала с отмыванием чувствует себя «тяжело». Правда, как сообщают СМИ, у бывшего главы отделения Danske Bank были и другие поводы для волнения. Полиция якобы проверяла его причастность к другим отмывочным схемам, а также к делам о контрабанде люксовых вещей, в том числе, дорогих яхт. Сообщения об отмывании сотен миллиардов долларов пока не подтверждены официально. В эстонской генпрокуратуре объем средств оценивают минимум в $7 млрд. Во время расследования выяснилось, что более 6 тыс. счетов в Danske Bank можно назвать подозрительными.