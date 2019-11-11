Фукусима станет центром возобновляемой энергии Японии

Власти Японии намерены превратить префектуру Фукусима, пострадавшую от землетрясения, цунами и аварии на ядерной электростанции в 2011 году, в центр возобновляемой энергии. На землях, пораженных радиацией, установят солнечные и ветряные электростанции, сообщает Bloomberg. На развитие этого проекта планируется потратить 300 млрд ($2,75 млрд).

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла 11 марта после землетрясения и последовавшего за ним цунами. В результате стихийных бедствий погибли около 16 тыс. человек. Сотни тысяч японцев были вынуждены покинуть свои дома.

Власти префектуры намерены построить на территории сельскохозяйственных земель, пришедших в негодность после катастрофы, и в горных районах 11 солнечных и 10 ветряных электростанций. В общей сложности они будут вырабатывать порядка 600 МВт электроэнергии. Строительство первой солнечной электростанции начнется уже в январе. Весь проект планируется завершить к марту 2024 года. Вырабатываемая этими электростанциями энергия будет обеспечивать нужды Токио и его пригородов.

Кирилл Сарханянц