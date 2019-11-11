В Краснодаре Сбербанк доставит продукты домой

Сбербанк запускает новый сервис покупки продуктов и товаров первой необходимости с полок магазинов СберМаркет. Он создан на базе онлайн-сервиса доставки продуктов Instamart, присоединившегося к экосистеме Сбербанка в сентябре этого года. С сегодняшнего дня СберМаркет начинает работать в Краснодаре. Приложение онлайн-сервиса можно скачать в App Store и Google Play.

В ассортименте СберМаркет насчитывается 70 тыс. товаров, доставка до дверей покупателей — день в день от двух часов. Товары будут продаваться по той же цене, что и в самих магазинах. Сервис обеспечит доставку из торговой сети METRO Cash&Carry.

Стоимость доставки в СберМаркете составит 98 руб. на первый заказ и 158 руб. на повторный стандартный заказ (до 30 кг).

Елена Рыжкова