Беги, олень!

На территории областного заказника «Горненский» выпустили группу оленей в естественную среду обитания. Они родились в вольерах заказника весной-летом прошлого года и сейчас достигли оптимального возраста для адаптации в дикой природе. Государственный природный заказник «Горненский» (создан в 2014 году) - особо охраняемая природная территория областного значения. На сегодняшний день в его вольерах содержатся 74 европейских оленя, 47 европейских ланей, 12 муфлонов и 2 верблюда. Всего в этом году будет выпущено 14 оленей и 7 ланей.