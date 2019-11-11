Пензенским депутатам потребуется 1,6 млн рублей на компенсации их расходов

Депутатам Законодательного собрания Пензенской области удвоят размер компенсации расходов на осуществление полномочий. Как сообщает ИА «PenzaNews», проект соответствующего постановления внесен в парламент.

Согласно документу, планируется увеличить в два раза — с 5 тыс. руб. в 2019 году до 10 тыс. руб. в 2020-м. Выплаты будут производиться за счет ассигнований по смете расходов заксобрания области один раз в квартал.

Принятие проекта постановления потребует 1,68 млн руб ежегодно.

Сергей Петунин