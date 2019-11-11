Сбербанк запустил сервис по доставке продуктов в Екатеринбурге Доставка будет занимать не менее двух часов

Сбербанк запустил новый сервис покупки продуктов и товаров первой необходимости СберМаркет. С сегодняшнего дня он начал работать в Екатеринбурге и еще 13 городах России (Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Волгограде, Воронеже, Самаре, Уфе, Красноярске, Омске, Новосибирске и Челябинске). А также в Москве и 16 городах области, сообщила пресс-служба банка.

В регионах сервис будет доставлять товары из торговой сети Metro Cash&Carry, но готов сотрудничать и с другими сетями. Товары будут продаваться по той же цене, что и в магазинах. Доставка до дверей клиента займет от двух часов. Заказ можно будет оформить через сайт или одноименное мобильное приложение (доступно в App Store и Google Play). Стоимость доставки в СберМаркете составит 98 руб. на первый заказ и 158 руб. на повторный стандартный заказ (до 30 кг).

Предполагается, что СберМаркет войдет в состав создающегося Сбербанком и Mail.Ru Group совместного предприятия в области O2O (online-to-offline).

Татьяна Дрогаева