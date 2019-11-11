Режим ЧС введен в Бийске из-за невывезенного мусора

Режим чрезвычайной ситуации введен в наукограде Бийск в Алтайском крае из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщили в пресс-центре городской администрации.

«С начала месяца регоператор "Спецобслуживание-Центральное" вывозил недостаточно большой объем твердых коммунальных отходов с территории города — контейнерные площадки превратились в несанкционированные свалки»,— сказали в мэрии. По ее данным, «регоператор не оплачивает услуги по приему и захоронению мусора, поэтому распорядитель бийского полигона ТБО ограничил въезд автомобилей».

Управлению жилищно-коммунального хозяйства Бийска поручено заключить контракты по уборке мусора за счет городского бюджета. После чего счета для оплаты выставят регоператору или управляющим компаниям в зависимости от степени ответственности.

Юлия Сасевич